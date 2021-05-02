مستشار النمسا يعرض على بوتين استضافة فيينا لقاء محتملاً مع بايدن

بحث المستشار النمساوي سيباستيان كورتس خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إمكانية عقد اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي جو بايدن في العاصمة فيينا.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن مصادر في المستشارية قولها إن كورتس عرض على بوتين استضافة العاصمة النمساوية للقمة المرتقبة التي اقترح بايدن عقدها في مطلع الصيف.

كما بحث كورتس وبوتين المشاركة النمساوية في المهرجان الروسي لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي وقرار النمسا استيراد لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لفيروس كورونا إضافة إلى الأوضاع في بيلاروس وأوكرانيا .

وتعارض النمسا فرض عقوبات جديدة على روسيا وتدعو إلى الحفاظ على الحوار مع موسكو مؤكدة أن لا استقرار في أوروبا من دون روسيا.

«سانا»