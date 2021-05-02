منتخبنا للمهارات الفردية بكرة السلة إلى نهائيات كأس العالم

حاتم شحادة

تأهل منتخبنا الوطني للأشبال والشبلات لنهائيات كأس العالم للمهارات الفردية لكرة السلة بعد تجاوزه مرحلة التصفيات الآسيوية التي أقيمت بنظام “الأونلاين” بسبب جائحة كورونا.

وجاء تأهل منتخب الأشبال بعد حلوله ثانياً في مجموعته التي ضمت منتخبات الصين وتاهيتي، كما حل منتخب الشبلات ثانياً في مجموعته التي ضمت الصين والأردن، وأقيمت مباريات التصفيات بنظام الذهاب والإياب، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لنهائيات كأس العالم تحت 15 سنة المقررة في شهر تشرين الأول المقبل.

وأوضح مدير المكتب الاعلامي مالك حمود في تصريح لـ”تشرين” أن بطولة التحدي للمهارات الفردية بكرة السلة هي مسابقة جديدة تم اعتمادها من جانب الاتحاد الدولي لكرة السلة هذا العام لمستوى أعمار تحت 15 عاماً في الأشبال والشبلات.

وأشار حمود إلى أن قوانين البطولة تعتمد على المنافسة بين الفرق، حيث يتألف كل فريق من خمسة لاعبين وتنص قوانينها على احتساب مهارات اللاعبين في التمرير والتسديد ضمن توقيت معين، وتجمع علامات الفريق الإجمالية ليتم احتسابها في تحديد الفائز في المباراة.

ولفت إلى أن مبارياتنا في التصفيات تم تصويرها ورفعها عبر الانترنت للاتحاد الدولي بكرة السلة الذي يقوم بدوره بمشاهدة مباريات فريقنا والفريق المنافس لتحديد الفائز.

كما كشف حمود أن جميع مباريات منتخبنا أقيمت بنفس اليوم، مؤكداً على الجهود الكبيرة التي بذلت من كافة المحافظات لإنجاح هذه المشاركة.

وبيّن أن البطولة حديثة العهد في سورية إذ تم تشكيل المنتخب على عجالة عبر تشكيل لجان فنية للبطولة وتعريفهم بنظام البطولة وتجهيزاتها، كما أقيمت الشهر الماضي بطولة في المحافظات على مستوى الأشبال والشبلات حيث تمّ استدعاء اللاعبين المميزين لصفوف المنتخب الوطني.