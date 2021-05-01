إصابة شخصين بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي «داعش» في ريف تدمر

أصيب شخصان بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” في محيط قرية أرك شرق مدينة تدمر بنحو 30 كم.

وأفاد مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة في تصريح لمراسل «سانا» بإسعاف شخصين مصابين بشظايا متفرقة في الوجه وجروح مختلفة وبتر قدم أحدهما نتيجة انفجار لغم في قرية أرك مشيراً إلى أن “كوادر المشفى قدمت للمصابين الإسعافات الأولية اللازمة في مشفى تدمر الوطني قبل أن يتم نقلهما إلى أحد المشافي في مدينة حمص”.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من القرى والبلدات والأراضي الزراعية إلى زرع آلاف الألغام والعبوات الناسفة المصنعة بطريقة متطورة عن طريق خبراء أجانب ما يجعل عملية العثور عليها وتفكيكها أكثر تعقيداً.