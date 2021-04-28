الصحة: 124 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 188 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 188 حالة ووفاة 13 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 22513 شفيت منها 16471 وتوفيت 1572 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأربعاء 28 نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

24 في دمشق

19 في حلب

18 في دير الزور

18 في حمص

17 في اللاذقية

15 في ريف دمشق

6 في حماة

4 في طرطوس

3 في القنيطرة

=الشفاء:

31 في اللاذقية

25 في السويداء

25 في حمص

24 في طرطوس

20 في حلب

20 في حماة

15 في القنيطرة

15 في دمشق

13 في درعا

=الوفاة:

4 في دمشق

3 في حلب

3 في اللاذقية

2 في حمص

1 في طرطوس