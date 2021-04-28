إيران تدين نشر الأكاذيب ضدها باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده استخدام بعض الدول تقنيات الاتصال الحديثة لنشر الأكاذيب ضد إيران.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن خطيب زاده قوله في كلمة له أمام الدورة 43 للجنة الإعلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن بعض الدول الصناعية من خلال تقنيات الاتصال تشوه صورة الدول الأخرى وتضر بمصالحها ويتعين على المجتمع الدولي أن يولي اهتماماً فورياً لمثل هذه الحالة الضارة وغير المناسبة.

وأعرب عن أسفه بشأن تصرفات بعض الدول المتقدمة في تقنيات الاتصال الحديثة في التشويه والتزييف وفبركة الاحداث وتزييف حقائق سائر الدول الأخرى وخاصة في الدول النامية.

وفي سياق آخر أكد زاده أنه في ظل جائحة كورونا فرضت إجراءات قسرية أحادية الجانب من بينها عقوبات غير قانونية وضغوط اقتصادية وتجارية ومالية على عدد من الدول وبسببها لا تستطيع هذه الدول من حماية مواطنيها بشكل فعال من فيروس كورونا.

ودعا خطيب زاده إلى الوحدة العالمية والتضامن والتعاون الدولي لإلغاء الإجراءات القسرية الأحادية بما في ذلك العقوبات غير القانونية.

سانا