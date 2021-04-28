سلوتسكي: اتهامات بلغاريا لروسيا عارية من الصحة

استنكر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي الاتهامات الصادرة عن مكتب المدعي العام البلغاري حول الاشتباه بتورط ستة مواطنين روس بتفجير مستودعات عسكرية، مؤكداً أنها عارية من الصحة.

وقال سلوتسكي في تصريح للصحفيين اليوم في موسكو: إن تصريحات مكتب المدعي العام البلغاري لا أساس لها من الصحة ومبنية على أساس التكهنات ودون أدلة حقيقية.

وأشار سلوتسكي إلى أنه لا يستبعد أن السلطات البلغارية قررت بهذه الطريقة إزالة التساؤلات المتعلقة بمواطنيها وإلقاء الحطب في موقد الدعاية المعادية لروسيا.

وتحقق السلطات البلغارية في تفجيرات مستودعات عسكرية في بلغاريا منذ عام 2011 فيما ذكرت وكالة بلومبرغ أن الأمر يتعلق أيضا بالتحقق من الصلة المزعومة بين هذه الانفجارات وانفجار مستودع الذخيرة في قرية فربتيتسي التشيكية عام 2014.

“سانا”