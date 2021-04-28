قتلى في تفجير انتحاري استهدف قوات مصلحة السجون بمقديشو

"قناة العالم"

أفادت وكالات بسقوط قتلى جراء تفجير انتحاري استهدف مركز قوات مصلحة السجون جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو.

من جهته، قال موقع “جوهر” الصومالي: إن سيارة مفخخة انفجرت عند الباب الأمامي لمركز الاعتقال بالقرب من منطقة إكس كونترول أفغوي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

ونقل الموقع عن مسؤول حكومي قوله: إن الانفجار أدى إلى إصابة مدنيين، مشيراً إلى أن “الهدف من الانفجار هو إدخال السيارة داخل السجن لكنها لم تتمكن من المرور عبر الجدار بسبب ضيقه”.

ولفت الموقع إلى أن حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار.