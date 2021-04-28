روحاني : الشهيد سليماني أحبط مؤامرات العدو في المنطقة

"قناة العالم"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنَّ الشهيد الفريق قاسم سليماني أحبط مؤامرات أميركا وكيان العدو الصهيوني في المنطقة.

وخلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم، قال روحاني: الكيان الصهيوني يقف خلف اغتيال الشهيد سليماني، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان العامل المباشر لعملية الاغتيال، مشيراً إلى أن الشهيد سليماني واجه تنظيم “داعش” الإرهابي في أحلك الظروف.

وأشار روحاني إلى أن تسريب الشريط المسجل للحديث غير العلني لوزير الخارجية محمد جواد ظريف بخصوص الشهيد سليماني في وقت تسجل فيه محادثات فيينا أفضل نجاح، إنما يهدف إلى إثارة الخلافات الداخلية في البلاد، مؤكداً ضرورة كشف المسؤولين عن تسريب هذا الشريط.