لافروف: يجب تفادي الحرب في دونباس

"روسيا اليوم"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه يجب تفادي تجدد الحرب في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا ، محذرا من المخاطر المترتبة على سياسات كييف في المنطقة.

وقال لافروف في حوار مع وكالة “نوفوستي” أمس الثلاثاء تعليقا على احتمالات تجدد القتال في دونباس: فيما يتعلق بروسيا ومقاتلي الميليشيات الشعبية في دونباس – حسبما نعرف موقفهم – فإن الحرب يمكن ويجب تفاديها.

وأضاف الوزير : إنه من الصعب الحديث عن نوايا أوكرانيا ورئيسها فلاديمير زيلينسكي، وقال: لا أريد التكهن لكن الإشارات الظاهرة توحي بأن الشيء الأهم بالنسبة له (زيلينسكي) هو البقاء في السلطة، وهو مستعد لدفع أي ثمن، بما في ذلك التساهل مع النازيين الجدد والمتطرفين الذين يواصلون تسمية أفراد الميليشات الشعبية في دونباس بالإرهابيين.