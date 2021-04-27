مجلس الوزراء يناقش مشروع صك تشريعي لتسوية أوضاع الموفدين

دمشق - تشرين

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم، برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس، مشروع صك تشريعي يتضمن تسوية أوضاع الموفدين الذين حصلوا على المؤهل العلمي ولم يعودوا إلى الوطن خلال المدة التي حددها قانون البعثات العلمية بما يسهم في تسهيل عودتهم واستثمار مؤهلاتهم العلمية ورفد الجامعات والمعاهد بالكوادر التدريسية المؤهلة.

وبحث المجلس مشروع قانون بإحداث مؤسسة معامل الدفاع والذي يسهم في توفير بيئة تشريعية مرنة للمؤسسة وأنظمة عمل ملائمة ومعالجة الصعوبات وتطوير خطوط الإنتاج والمواد الأولية وقطع الغيار وتهيئة الكوادر المؤهلة واستقطاب الكفاءات والخبرات وتشجيع الإبداع واحتضان الاختراعات والابتكارات.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع عمل المؤسسة السورية للتجارة ودورها في عمليات التدخل الإيجابي وضبط الأسعار ومقترحات تطويرها وتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ خططها في التوسع والأتمتة وأنظمة إدارة الموارد البشرية والمشتريات، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الوضع المالي للمؤسسة والتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية لرفد صالات السورية للتجارة بالإنتاج المحلي من المواد الأساسية ودعم جهود تسويق المنتجات الزراعية.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين الوزارات المعنية والمجتمع المحلي لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك بما يسهم بالاستمرار في تخفيض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشدداً على بذل كل الجهود لتشغيل معامل المواد الغذائية التابعة لوزارة الصناعة بطاقتها القصوى لتوفير المواد الأساسية في الأسواق المحلية بجودة وأسعار مناسبة.

كما استمع المجلس لعرض قدمه وزير الإدارة المحلية والبيئة حول واقع المناطق والمدن الصناعية وأعداد المنشآت القائمة فيها والمستثمرة فعلياً والمشاريع المنفذة والمقاسم قيد الإنشاء والتسليم ومقترحات تطويرها والحوافز والتسهيلات التي يمكن تقديمها للمستثمرين.

وتم التأكيد على وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إنجاح العملية الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية وتوفير مستلزماتها، وكلف المجلس وزارتي النقل والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وضع خطة عمل مشتركة لاستكمال أعمال صيانة السكك الحديدية وتوفير مستلزماتها كاملة لإعادة تفعيل النقل السككي بين المحافظات، ودعم أسطول النقل الجوي والعمل على تطوير خدماته.

وقدم وزير الزراعة عرضاً حول الإجراءات المتخذة لمكافحة الجراد الصحراوي، والجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المحاصيل الزراعية.

وطلب المجلس من وزارة الصحة اتخاذ ما يلزم لتطوير قطاع الأدوية ودعم صناعتها وتأمين حاجة السوق المحلية منها بالجودة والأسعار المناسبة واستهداف أسواق تصديرية جديدة، وأكد على أهمية إنشاء منصة الكترونية ليتمكن الراغبون بأخذ لقاح فيروس كورونا من التسجيل وفق أسس واضحة ومعلنة وشفافة.

وأقر مجلس الوزراء عدداً من المشروعات الحيوية التي تسهم في تحسين الواقعين الخدمي والتنموي.