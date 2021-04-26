جبهة التحرير الفلسطينية تطالب بوقف جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين

دعت جبهة التحرير الفلسطينية مجدداً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم ولا سيما في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الجبهة في بيان أوردته وكالة وفا على ضرورة أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إجراءات حازمة لمحاكمة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وتهويد لأراضيه على مدار سنوات طويلة.

وطالبت الجبهة بتدخل دولي لحماية الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال والذين يعيشون ظروفاً قاسية غاية في السوء نتيجة انتهاكات قوات الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها.