منصور يدين تصعيد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في مدينة القدس المحتلة

أدان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من اعتداءات متصاعدة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وفي رسائل وجهها اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أوردتها وكالة وفا أوضح منصور أن قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين كثفوا اعتداءاتهم العنصرية الممنهجة ضد الفلسطينيين لتكريس احتلالهم للأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيما في القدس المحتلة.

وأكد منصور أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال شجعه على مواصلة اعتداءاته وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وأضر بأسس القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن والجمعية العامة والأمم المتحدة ككل.

وأشار منصور إلى أن الاحتلال يواصل سياسة التهجير القسري بحق الفلسطينيين من خلال هدم منازلهم وعمليات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إضافة إلى تعذيب وإساءة معاملته الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته والبالغ عددهم أكثر من 4400 بينهم 37 امرأة و140 طفلاً.