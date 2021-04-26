روحاني: تقدم ملموس في مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن هناك تقدماً في مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الموقع مع بلاده لافتاً إلى أن التطور الحاصل في المباحثات “ملموس” .

ونقلت وكالة أنباء فارس عن روحاني قوله خلال اجتماع مع اقتصاديين “طهران تتفاوض بقوة في فيينا والجميع بما فيهم الولايات المتحدة يتحدث عن ضرورة رفع الحظر عن إيران مضيفا “أن التطور الحاصل في المباحثات ملموس ونحن نعيش فترة زمنية مهمة”.

وكان روحاني أعلن مؤخراً أن عودة إيران للالتزام بتعهداتها حيال الاتفاق النووي مرهونة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2231 وإلغاء الحظر المفروض عليها.

يذكر أن مباحثات فيينا تجري في إطار الاتفاق النووي وبحضور ممثلين عن إيران ومجموعة أربعة زائد واحد فقط وليست هناك أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة على جدول أعمال الوفد الإيراني مع الولايات المتحدة.