الشركة العامة للدراسات الهندسية تحصل على شهادة الأيزو 9001

حصلت الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان على شهادة الأيزو للجودة بالأداء والإدارة 9001-2015 بعد نجاحها في اجتياز مرحلتي اختبار وفق القائمين عليها.

مدير الشركة الدكتور طارق حسام الدين أوضح في تصريح لـ سانا أن الحصول على شهادة الأيزو جاء بعد إنهاء الشركة المدققة Swiss Approval International بوجود مندوب الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السورية عملية مراجعة مكثفة لآلية عمل الشركة عبر مدققين معتمدين من منظمة المعايير الدولية “أيزو” حيث قاموا بالمرحلة الأولى بقياس مؤشرات التزام الإدارة بسياسة الجودة ووجود البنى التحتية المحققة للمعايير والمعدات والكوادر اللازمة تلاها في المرحلة الثانية قياس مدى التزام الإدارة والكوادر بالنماذج الهندسية المعتمدة وضبط جودة العمل بين مديريات الشركة من جهة والشركة والجهات التي ترغب بالتعاقد معها من جهة أخرى.

وقال حسام الدين إن “الشركة العامة للدراسات الهندسية أول شركة هندسية عامة يتم منحها الشهادة وذلك بعد أن حققت نجاحاً ونتائج مرضية أدت إلى توصية المدققين بجدارة حصولها على شهادة الأيزو” مشيراً إلى أن هذه الشهادة تعزز مكانة الشركة لدى الجهات الراغبة بالعمل معها وتسهم في حصولها على أعمال خارجية ومحلية جديدة.

وبين حسام الدين أن التطبيق الصحيح لمعايير الجودة يسهم في الحصول على عقود استثمار بشكل مستمر وهو بداية الطريق نحو تقديم الخدمات النوعية وفقاً للمعايير الدولية وتحسينها بما يرضي متلقي الخدمة لافتاً إلى أن الحفاظ على شهادة الأيزو يحتاج إلى عمل مستمر ومتابعة ومراجعة وتدقيق خارجي كل ستة أشهر.

وتركز مبادئ إدارة الجودة السبعة حسب الأيزو 9001 لعام 2015 على العمل بروح الفريق والتحسين المستمر والاعتماد على الموارد والتخطيط المستمر كما تتلخص متطلبات نظام إدارة الجودة ببنود كثيرة منها الالتزام والأدوات التنظيمية ضمن الشركة والمسؤوليات والصلاحيات وتحديد الأهداف والاستراتيجيات مع تحليل الخطوات والمخاطر.

ويأتي حصول الشركة العامة للدراسات الهندسية على الشهادة ضمن سعيها إلى تحسين جودة عملها وأدائها والمنافسة في العقود والمناقصات المحلية والخارجية.

“سانا”