إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية وحملة تبرع بالدم في حلب

حلب ـ مصطفى رستم

يستذكر الأرمن حول العالم اليوم ذكرى الإبادة الأرمنية التي ارتكبتها الدولة العثمانية قبل ١٠٦ أعوام من دون رحمة وبدم بارد بحق شعب مسالم لا يعرف إلا المحبة وحب الحياة بهذا استهل، القس الدكتور هاروتيون سليميان رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية كلمته بمناسبة القداس والصلاة التي أقيمت في كنيسة بيت أيل للأرمن البروتستانت في إحياء الذكرى السادسة بعد المئة للإبادة الجماعية بحق الأرمن على يد العثمانيين.

وأضاف القس سليميان في معرض كلمته: نحن في سورية نعدّ مسؤولية مضاعفة أن نذّكر العالم (المتحضر) بما يقوم به العدو نفسه على الأراضي السورية من أعمال عنف وتغيير ديموغرافي للمناطق السورية هدفاً منه بزعزعة الفسيفساء الاجتماعي الذي تتميز به سورية وقال: لكن نحن قاومنا التفرقة بالوحدة والوهن بالقوة والتماسك والالتفاف حول القيم الوطنية التي ورثناها من أجدادنا.

من جهة ثانية أقامت كنيسة مريم العذراء للأرمن الأرثوذكس قداساً وصلاة على أرواح ضحايا الإبادة، ووضعت أكاليل الورد في كل من كنيسة بيت أيل وكنيسة مريم العذراء على النصب التذكاري تمثل ضحايا الإبادة في كلا الكنيستين.

في وقت توافد مئات من أبناء الطائفة الأرمنية للتبرع بالدم في هذه المناسبة، وقالت تماج أدفيان إحدى المشرفات على حملة التبرع لـ(تشرين): إننا نؤمن بقضيتنا وعملنا بجد كمواطنين، وفي هذه الحملة السنوية للتبرع بالدماء تجديد على إثبات الانتماء للوطن سورية وأردفت: بدأت الحملة بشكل فعال وقوي وتوافد كثيف من طالبي التبرع للجيش العربي السوري، والمحتاجين للدماء، ومن المتوقع أن يصل العدد لما يفوق مئتي متبرع، وهي رسالة لنثبت أننا شعب واحد ودم واحد.

وقال بطرس مرياتي رئيس أساقفة حلب للأرمن الكاثوليك: نشارك بحملة التبرع بالدم فنحن واحد على تراب هذا الوطن والتبرع هو رمز لاستذكار الشهداء الأرمن والعرب لمشاركتنا في هذه التضحية، فكما ضحى الشهداء بدماء كريمة نحن نشارك كأبناء سورية جيشنا الباسل حربه ضد الإرهاب والاحتلال ونقدم دمنا لكل ما هو مريض، ومن هو بحاجة لهذا الدم .. ولنؤكد أننا شعب واحد ودم واحد.

وانطلق أبناء الطائفة الأرمنية في مدينة حلب يوم أمس بمسيرة مشاعل مسائية في إحياء لمجزرة الإبادة التي نفذتها الدولة العثمانية بحق الشعب الأرمني ، ومجددين في هذه المناسبة الانتماء إلى الأرض التي عاشوا عليها وترعرعوا فيها عبر أجيال متعاقبة.

ت: صهيب عمرايا