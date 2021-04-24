غرام الذهب ينخفض في السوق المحلية 3 آلاف ليرة

انخفض سعر غرام الذهب عيار الـ 21 في السوق المحلية اليوم 3 آلاف ليرة سورية مقارنة بسعره أمس الأول.

ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار الـ21 سعر مبيع 140000 ليرة وسعر شراء 139500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 120000 ليرة وسعر شراء 119500 ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها كما دعت المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة منها ووزعت أرقام هاتف للشكاوى 2230766 و 2248005.

“سانا”