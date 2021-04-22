افتتاح سوق رمضان الخيري 2 بطرطوس

افتتح اليوم في حديقة الطلائع بطرطوس سوق «رمضان الخيري 2» الذي تقيمه وزارة الأوقاف ومحافظة طرطوس وغرفة التجارة والصناعة بالمحافظة بمشاركة 48 شركة وفعالية تجارية من مختلف المحافظات.

وأوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد في تصريح صحفي أنه وبعد نجاح السوق الأول كان افتتاح السوق الثاني في حديقة الطلائع بحي الغمقة الغربية لنكون أقرب إلى المواطنين مضيفاً أن أسواق الخير جاءت في إطار التعاضد والتكاتف الذي جرى ويجري بين القطاعات الحكومية والأهلية مشيراً إلى رضا المواطنين عن هذه الأسواق من خلال آرائهم وانطباعاتهم حول فارق الأسعار فيها عن الأسواق الأخرى.

ولفت رئيس غرفة التجارة والصناعة مازن حماد في تصريح مماثل إلى أهمية السوق بعد نجاح السوق الأول في صالة طرطوس القديمة على الكورنيش البحري والإقبال الكبير عليه مبيناً أن افتتاح السوق الثاني في حديقة الطلائع كان نزولاً عند رغبة أهالي طرطوس قائلاً إنه من الملاحظ المنافسة والأسعار المميزة في سوق رمضان الخيري.

وأكد محمد العمر منظم المهرجان أن طرطوس تميزت عن باقي المحافظات بافتتاح السوق في مكانين مختلفين لتوفر على المواطن أعباء التنقل مشيراً إلى أن هذه الأسواق تهدف لدعم المواطن من خلال بيع الصناعيين لمنتجاتهم للمواطنين بسعر التكلفة مضيفاً أن هناك شركات عدة قدمت عروضاً لجذب الزوار للاستفادة من الحسومات لافتاً الى أن هناك لجاناً لمراقبة الأسعار داخل السوق وخارجه بشكل يومي.

كما قدمت السورية للتجارة أصنافها المتنوعة والأساسية إضافة إلى بعض أنواع الخضروات بهدف التدخل الإيجابي في الأسواق.

حضر الافتتاح محافظ طرطوس المحامي صفوان ابو سعدى وأمين فرع حزب البعث بالمحافظة محمد حبيب حسين ورئيس مجلس المدينة القاضي محمد زين ومدير الأوقاف عبد الله السيد.

«سانا»