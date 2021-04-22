رخصة تأهيل لثلاثة مشروعات سياحية في السويداء

منحت وزارة السياحة مؤخراً رخصة التأهيل السياحي لثلاثة مشروعات سياحية في محافظة السويداء بتكلفة تقديرية بلغت نحو مليارين و200 مليون ليرة.

ونقلت «سانا» عن مدير السياحة بالسويداء يعرب العربيد قوله: أن المشروع الأول يقع على طريق السويداء- قنوات في منطقة تنتشر فيها العديد من المشروعات السياحية، مبيناً أن المشروع عبارة عن فندق ومسبح من مستوى ثلاث نجوم بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 1.5 مليار ليرة وبطاقة استيعابية تبلغ 19 غرفة فندقية و38 سريراً فندقياً و260 كرسي إطعام.

وبين العربيد أن المشروع الثاني هو مسبح وملحقاته من مستوى نجمتين في قرية سهوة بلاطة بريف السويداء الجنوبي وبتكلفة استثمارية بلغت نحو 400 مليون ليرة بينما المشروع الثالث أيضاً في سهوة بلاطة وهو عبارة عن وحدة مبيت من الدرجة الثانية من مستوى نجمتين وبتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون ليرة لافتاً إلى أن هذه المشروعات تؤمن العديد من فرص العمل لخريجي المعاهد الفندقية ومراكز التدريب السياحي والفندقي.

ولفت مدير السياحة إلى أنه تتم حالياً دراسة سبعة مشاريع سياحية بتكلفة تتجاوز 10 مليارات ليتم منحها رخص الإشادة والتوظيف السياحي خلال الفترة القريبة القادمة حيث تتوزع بواقع مشروعين سياحيين في منطقة ظهر الجبل عبارة عن مطعم ومسبح وثلاثة مشروعات في قرية رساس جنوب السويداء تضم منتزهاً ومسبحين ومشروع مطعم ومنتزها في مدينة شهبا ومشروع مطعم ومسبحاً على طريق المجيمر العفينة.