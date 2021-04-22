الصحة تتسلم الدفعة الأولى من لقاحات (كوفيد 19)

دمشق- تشرين

تسلمت وزارة الصحة اليوم الدفعة الأولى من لقاحات (كوفيد 19) المقدمة من المنصة العالمية للقاح كورونا (كوفاكس) وتتكون من 203 آلاف جرعة.

وقال وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش خلال مؤتمر صحفي في مبنى الوزارة اليوم: في إطار ما سيتم توريده لسورية عن طريق منصة كوفاكس التي تهدف لتأمين اللقاح في 92 من الدول «منخفضة الدخل» ضمن الآلية متعددة الأطراف لضمان وصول اللقاحات بشكل عادل والتوزيع العالمي لهذه اللقاحات نتسلم اليوم أول دفعة من لقاح «كوفيد 19» التي تبلغ 203 آلاف جرعة، مبيناً أهمية عمل المجتمع الدولي لتوفير اللقاح والتخفيف من آثار الوباء من خلال استجابة عالمية منسقة تقوم على أساس التعاون متعدد الأطراف والتضامن واحترام حقوق الإنسان.

وأيضاً أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات الدولية لدعم موقف سورية المطالب برفع الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب التي تعوق تقديم الخدمات الصحية الأساسية ولا سيما في ظل جائحة «كوفيد 19» والتحديات المالية التي تواجهها البلدان النامية ومنها سورية في هذه الأزمة.

ولفت الوزير الغباش إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لاستكمال توريد اللقاح إلى سورية في الوقت المناسب لضمان فاعلية تنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم ضد وباء «كوفيد 19» والتي تستهدف بالدرجة الأولى العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والمسنين وذوي الأمراض المزمنة.