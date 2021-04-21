السورية للتجارة في حمص تعمل على افتتاح 8 صالات جديدة تخدم الريف

كشف محمد عمران مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بحمص أن مبيعات الفرع بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 11 مليار ليرة سورية من مختلف المواد مبيناً أن الصالات تتضمن تشكيلة واسعة من المواد الأساسية وبأسعار أقل من الأسواق.

وأشار عمران في تصريح لسانا إلى استمرار عملية بيع مادة البطاطا في كل الصالات بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق حيث بلغت المبيعات 591 طناً من البطاطا بسعر 600 ليرة على أن يتم طرح 6 أطنان خلال الأسبوع الحالي لينتهي بيع المادة مع نهاية الأسبوع.

وأوضح أن الفرع مستمر بتوزيع المواد المقننة سكر وشاي ورز من خلال صالاته عبر البطاقة الالكترونية حيث تجاوزت نسبة التوزيع 60/ بالمئة مشيراً إلى أنه يتم التجهيز لافتتاح صالات جديدة وذلك حسب الإمكانيات المتاحة في كل من مركز إيواء حسياء الزيبق أم حارتين الجابرية المكرمية الحشمة المضابع وأبو حكفة وذلك في إطار التوسع الجغرافي وتخديم أكبر عدد من المواطنين.