محروقات: معالجة الشكاوى والملاحظات بشأن الآلية الجديدة في توزيع البنزين

بينت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” أنها تتابع عن كثب الملاحظات التي ظهرت بعد تطبيق آلية توزيع البنزين عن طريق الرسائل النصية.

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم أنه سيتم توحيد الدور على مستوى المحافظة بشكل يماثل آلية توزيع الغاز المنزلي ومعالجة ملف السيارات ذات القيد المرقن.

وأكدت الشركة أن مدة تعبئة البنزين هي 24 ساعة من لحظة إرسال الرسالة وأن كل من لم تصله الرسالة حتى الآن عليه التأكد من رقم الهاتف المحدد أو مراجعة مراكز محروقات.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية أعلنت في السادس من نيسان الجاري عن البدء بتطبيق الآلية الجديدة لبيع مادة البنزين وفق نظام الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال رسالة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة.