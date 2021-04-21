بحث علاقات التعاون بين (أكساد) واتحاد المهندسين الزراعيين العرب

تشرين – غيداء حسن

بحث الدكتور نصر الدين العبيد المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) مع الدكتور يحيى بكور الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب، علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة الميادين بما يخدم أهداف المنظمتين وتطوير الزراعة العربية.

وتم استعراض التعاون المشترك في برنامج اتحاد المهندسين الزراعيين العرب لتبادل الخبرات بين المنظمات العربية المتخصصة والتي أدت إلى إبراز دور وإنجازات المركز العربي “أكساد” بالنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والمائي العربي والتي ستستمر بعد شهر رمضان المبارك من خلال سلسلة جديدة متميزة، واستعداد (أكساد) واهتمامه بالتعاون الكامل مع الاتحادات النوعية والمنظمات العربية والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية بما يحقق الأهداف المشتركة.

وقدم الدكتور العبيد خلال اللقاء في مقر “أكساد” اليوم عرضاً موجزاً عن الإنجازات التي تمت خلال هذه المرحلة والخطط الموضوعة لتحقيق أهداف المركز في تنمية عربية مستدامة على صعيد البلد المقر سورية والدول العربية بشكل عام.

من جانبه أكد الدكتور بكور على أهمية التعاون المثمر والبناء بين منظمة أكساد واتحاد المهندسين الزراعيين العرب وقال: إن “أكساد” بيت خبرة عربي مشهودٌ له، ونعتز به وبما قدمه في مجالات عمله، معرباً عن يقينه بأن المرحلة الحالية في تاريخ “أكساد” ستكون قفزةً نوعية حافلة بالإنجازات والعطاءات، التي تمت على مساحة أحد عشر شهراً الماضية، تثير الإعجاب والفخر وتعتبر أرضية خصبة لانطلاقة واعدة في المستقبل نحو الارتقاء بالتنمية العربية المستدامة رغم التداعيات الكبيرة التي تركتها جائحة الكورونا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني واعداً بمزيد من التعاون بين الجانبين لما فيه خير ودفع مسيرة العمل العربي المشترك وبرامج الجامعة العربية.