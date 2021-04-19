مقتل إرهابي من مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة الباب

قتل أحد مرتزقة قوات الاحتلال التركي بإطلاق النار عليه في مدينة الباب شرقي حلب والتي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية الموالية لنظام أردوغان.

وذكرت مصادر أهلية لـ «سانا» أن أحد مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية قتل عبر إطلاق النار عليه بشكل مباشر في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وتسود في المناطق التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة والتحكم بمصير المدنيين فيها.