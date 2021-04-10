الاحتلال الأمريكي يُدخل معدات لوجستية وأسلحة إلى قواعده اللاشرعية بريف الحسكة

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها على الأراضي السورية حيث أدخلت رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية وأسلحة إلى مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة.

وذكرت مصادر من قرية رميلان الباشا لمراسلة سانا أن رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من آلية من برادات وصهاريج وناقلات محملة بحاويات عسكرية وسيارات عسكرية جديدة نوع همر مغطاة دخل من شمال العراق وتوجه نحو قاعدة خراب الجير بمنطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل كان برفقة عدد من السيارات نوع همر وسيارات حراسة تابعة لميليشيا (قسد).

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأسابيع الماضية عشرات الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.