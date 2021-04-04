التوعية بمخاطر الألغام التي خلفتها التنظيمات الإرهابية في معرض بدرعا

درعا - وليد الزعبي

أقام فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا اليوم معرضاً حول مخاطر الألغام ومخلفات الحرب غير المتفجرة .. عرض خلاله مجموعة كبيرة من اللوحات التي تصور أنواعاً مختلفة من الألغام ومخلفات الحرب بهدف تعريف المواطنين بها واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر لدى مشاهدتها في أي من المناطق ضمن المحافظة وعدم التعامل معها بأي شكل كان والإبلاغ عنها للجهات المعنية للتعامل معها بالشكل الآمن.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي تخلل الفعالية تطرق الدكتور أحمد المسالمة رئيس فرع الهلال الأحمر بدرعا إلى ضرورة الابتعاد عن أي من تلك الألغام والمخلفات وإبلاغ الجهات المختصة من أجل التعامل معها وتفكيكها لدرء مخاطرها عن السكان مع التركيز على ضرورة توعية الأطفال على عدم العبث بأي من الأجسام الغريبة التي قد يصادفونها كي لا يتعرضون للأذى، وأشار إلى أن فرق الفرع المتخصصة قامت باستهداف 31 بلدة وقرية في مختلف أرجاء المحافظة بجلسات توعية حول مخاطر الألغام من مخلفات التنظيمات الإرهابية مع عرض صور وبيانات عنها، مبيناً أن مجموع الإصابات على مستوى المحافظة بتلك الألغام والمخلفات بلغ حتى تاريخه 498 إصابة فيما بلغ عدد الشهداء 174 شخصاً من مختلف الأعمار سواء أكانوا أطفالاً أم بالغين.

وخلال لقاءات “تشرين” مع عدد من الحضور والمشاركين في الفعالية أبدوا استحسانهم لمثل هذه الفعاليات التوعوية النوعية وضرورة شمول جميع مناطق المحافظة بها, مؤكدين ضرورة التعاون ما بين مختلف الجهات والمجتمع الأهلي من أجل رصد وتحري المناطق المتوقع تواجد مثل تلك الألغام من مخلفات التنظيمات الإرهابية والعمل على إزالتها لدرء مخاطرها عن السكان.