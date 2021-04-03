افتتاح معرض (سورية أم الكل) للحرف اليدوية في حماة

حماة - علي شاهر أحمد - زهور كمالي

افتتح بعد ظهر اليوم السبت معرض (سورية أم الكل) الذي تقيمه شركة إرتيزانا لدعم الحرف اليدوية للمرأة السورية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية واتحاد غرف السياحة السورية الذي يستمر يومي السبت والأحد في صالة فندق أفاميا الشام في حماة.

وفي كلمة له في افتتاح المعرض أكد محافظ حماة محمد طارق كريشاتي على أهمية دعم الحرف و الصناعات التقليدية و التي أصبحت تشكل رافداً اقتصادياً واجتماعياً من خلال فرص العمل ومصادر الدخل التي توفرها لجميع فئات المجتمع .

وأشارت السيدة هلا الكناية مؤسسة مشروع ارتيزانا سورية إلى دور المؤسسة بتشجيع ودعم الحرف اليدوية للمرأة السورية كوسيلة تساهم في تحسين الواقع المعيشي و الحفاظ على النسيج الاجتماعي السليم و دعت الكناية أصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاركة بدعم وتحسين الواقع الإنتاجي لهؤلاء السيدات لإنقاذ الأسرة من الوصول الحاجة و العوز.

وفي تصريح لـ(تشرين) أكد مدير سياحة حماة كمال النشار أن عدد المشاركين بالمعرض بلغ ١٨ مشاركاً ، لافتاً إلى مشاركة عدد من السيدات الريفيات المعيلات لأسرهن، واللواتي قدمن نموذجاً رائداً لصورة المرأة السورية الناجحة.

وأوضح النشار أن المعرض يتضمن منتجات يدوية ريفية تشمل المواد الغذائية ( أجبان – ألبان – مربيات و حلويات)، كما يشمل أشغال يدوية ريفية تقليدية ( مجسمات نواعير – صناعة الفخار – آلات موسيقية تراثية كالربابة- بسط – ألبسة شعبية ).

(تشرين) واكبت افتتاح المعرض، والتقت بعض المشاركين و قالت نهيدة عبد الحميد العلي المشاركة بمجموعة منتجات من أنواع الخل و دبس الرمان و المربيات : حصلت على سلفة من دون فوائد من برنامج مشروعي، حيث يتم تسويق هذه المنتجات محلياً باستثناء مادة الخل حيث يوجد ضعف في تسويق هذه المادة لافتة إلى أن مشاركتها في المعرض توفر لها فرصة التعريف بمنتجاتها.

سلاف ديب المحسن مشاركة في صناعة آلة الربابة قالت: هذه أول مشاركة لي في المعرض، وقد تعلمت حرفة صناعة الربابة من زوجي كهواية، مشيرة إلى أن هذه الحرفة تؤمن لها مصدر دخل مقبولاً يساعدها على تأمين متطلبات الحياة اليومية.

وأضافت ديب : إن آلة الربابة لا تزال تلقى رواجاً من قبل الشباب ولاسيما في البادية، آملة أن تحصل على قرض لتوسيع عملها و شراء منشرة تساعدها بهذه الصناعة.

حضر افتتاح المعرض محافظ حماة محمد طارق كريشاتي و محمد أشرف باشوري أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حماة ورئيس اتحاد شبيبة الثورة عفيف دلة، وعدد من الفعاليات الاقتصادية و الاجتماعية و رجال الدين .