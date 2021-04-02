اليونان تندد بمواصلة النظام التركي استفزازاته في مياهها الإقليمية

نددت اليونان بمواصلة النظام التركي استفزازاته بدفع قوارب تحمل مهاجرين إلى مياهها الإقليمية.

ونقلت رويترز عن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي قوله في بيان إن خفر السواحل اليوناني سجل وقائع عديدة اليوم قام بها الأسطول التركي بمرافقة قوارب المهاجرين إلى حدود أوروبا في محاولة للتصعيد مع اليونان مضيفا: “مما لا شك فيه أن هؤلاء المهاجرين قادمون من الشواطئ التركية ونظرا لأن تركيا كانت تدعمهم فإنهم لم يكونوا يواجهون الخطر” داعياً تركيا إلى الكف عن هذا الاستفزاز غير المبرر.

وتصاعد التوتر بين أثينا وانقرة العام الماضي في ظل استمرار النظام التركي بتنقيبه غير الشرعي عن موراد الطاقة في شرق البحر المتوسط واستخدامه ورقة المهاجرين لاستخدامها في ابتزاز الدول الأوروبية.