الصحة: 125 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 122 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 122 حالة ووفاة 14 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 19164 شفيت منها 12977 وتوفيت 1288 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 2 نيسان 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

55 في دمشق

30 في ريف دمشق

17 في حلب

10 في السويداء

7 في القنيطرة

5في حماة

1 في الحسكة

=الشفاء:

18 في ريف دمشق

17 في دمشق

16 في طرطوس

16 في حلب

15 في حمص

14 في اللاذقية

11 في السويداء

11 في درعا

2 في حماة

2 في القنيطرة

=الوفاة:

7 في طرطوس

4 في دمشق

2 في حمص

1 في دير الزور