واشنطن تلغي عقوبات فرضها ترامب على مسؤولين في «الجنائية الدولية»

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم أن الولايات المتحدة ألغت عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت وكالة «رويترز» أن القرار يشمل رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بسبب تحقيقها حول ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان كما تقرر أيضاً رفع قيود التأشيرات التي فرضت على بعض موظفي المحكمة.

وكانت صحيفة «فورين بوليسي» الأمريكية أفادت في وقت سابق بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لإلغاء العقوبات التي فرضها ترامب على المحكمة.

يذكر أن ترامب أجاز في حزيران الماضي فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم اتهامات دون موافقة الولايات المتحدة وذلك في هجوم جديد لإدارته على المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لا تتوافق مع سياسات الإدارة الأمريكية.

«سانا»