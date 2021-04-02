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تسجيل 2963 إصابة جديدة بكورونا في لبنان و2180 بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل 60 وفاة و2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في لبنان أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس منذ تفشي الجائحة وصل إلى 474925 بينما وصل عدد الوفيات إلى 6346.

وكان لبنان سجل يوم أمس 52 وفاة و3562 إصابة بفيروس كورونا.

في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أنها رصدت 3 وفيات و2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت صحيفة البيان الاماراتية عن الوزارة قولها إن إجمالي الإصابات بكوفيد19 في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 465 ألفاً و939 إصابة والوفيات إلى 1502.

«سانا»

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