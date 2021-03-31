الصين: تسييس قضية منشأ فيروس كورونا غير أخلاقي ومكروه

دحضت الصين اليوم الشكوك الغربية بشأن تقرير منظمة الصحة العالمية عن منشأ فيروس كورونا معتبرة أن هذا دليل على عدم احترام دول بعينها للعلم والتلاعب السياسي بشأن قضية تعقب منشأ الفيروس.

ونقلت وكالة «شينخوا» عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ، هوا تشون بينغ قولها خلال مؤتمر صحفي: إن الصين أكدت مراراً على أن تقفي منشأ الفيروس مسألة علمية يتعين القيام بها بشكل مشترك من قبل العلماء في العالم ولا ينبغي تسييسها.

وأضافت المتحدثة: إن تسييس قضية منشأ الفيروس غير أخلاقي ومكروه وسيعرقل التعاون على الصعيد العالمي في دراسة منشأ فيروس كورونا ويعرض التعاون في مكافحة المرض للخطر وسيكلف المزيد من الأرواح وهو ما يتعارض مع رغبات المجتمع الدولي.

وأوضحت هوا أنه يتعين على الدول الغربية أن تقوم ببعض التأمل الذاتي وأن تسأل نفسها كيف سار عمل مكافحة المرض لديها وما الذي قدمته للتعاون الدولي في مكافحة المرض.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية و13 دولة أخرى أعربت في بيان مشترك عن مخاوفها بشأن تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا.

«سانا»