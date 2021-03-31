مدارس دير الزور خالية من كورونا

دير الزور – مالك الجاسم

أوضح الدكتور سلام السعيد رئيس دائرة الصحة المدرسية في دير الزور أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة بــ «كورونا» في مدارس دير الزور، وهناك جولات يومية على المدارس في المدينة والريف، وجميع الحالات التي واجهتنا هي رشح موسمي وتحسس ربيعي.

وأضاف السعيد : خلال هذه الجولات تابعنا توزيع ماسحات حرارية لعدد من المدارس بمعدل ماسحين حراريين لكل مدرسة في ريف ومدينة دير الزور، إضافة لتوزيع حقائب إسعافية تضم « بلاستر وبوفيدون وسيتامول ومضادات التهاب» ، والصحة المدرسية مجهزة بكامل الأدوية والمضادات الحيوية والمسكنات ومضادات السعال والمغص والكحول والكمامات والمعقمات .

وتابع السعيد: تم توزيع 92 حبة مضادة للديدان الطفيلية ، وبروشورات توعوية ، و 16 ألف عبوة لوشيون لنظافة الشعر ، وقمنا بجولات وقائية على المدارس للتقصي عن الحالات المرضية وخاصة «كورونا» ، إضافة إلى ذلك فالدورات مستمرة , حيث نفذنا دورة عن الصحة النفسية للمساعدات الصحيات لمدة يومين ، وسوف تكون هناك دورات أخرى عن الفاقد التعليمي ، ودورات للمشرفين الصحيين لتطبيق البرتوكول المعتمد من وزارة التربية والصحة .

وختم السعيد حديثه بأنه سوف يتم افتتاح مستوصف في البوكمال خلال أيام وهو تابع للصحة المدرسية ، وافتتاح مستوصف خالد بن الوليد ضمن مدينة دير الزور.