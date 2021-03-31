صباح الخير..

يمكن القول إنه ليس من المستغرب ما نشهده من تصعيد أميركي تجاه روسيا والصين منذ تولي جو بايدن سدة الرئاسة الأميركية، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أثر تعاظم قوة هاتين الدولتين على الساحة الدولية لمواجهة الولايات المتحدة كقطب أوحد... المزيد ←