ورشة القانون الدولي الإنساني تختتم أعمالها

دمشق- زهير المحمد

اختتمت اليوم في فندق الشيراتون بدمشق أعمال ورشة عمل القانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنخبة من ضباط وزارة الداخلية.

وبحثت الورشة في يومها الثاني عدداً من المحاور المهمة منها إنفاذ القانون (الواجبات والسلوك)، ودور إنفاذ القانون لضمان الوصول الآمن للخدمات الطبية، والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية.

وفي تصريح خاص لـ(تشرين) أكد جوليان شبل مندوب بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لشؤون قوات الأمن الداخلي أهمية الورشة والطروحات التي دارت فيها ولما ستقدمه الورشة من معلومات ومعارف للمشاركين في سبيل تعزيز دور القانون الدولي الإنساني، منوهاً بأن المهمة الأساسية للجنة الدولية للصليب الأحمر هي نشر مفاهيم القانون الدولي وتطبيقاته سواء في أوقات الحروب على الدول أو السلم ولمختلف المؤسسات الحكومية في الدول.

من جهتها قالت الدكتورة رنا خاروف المستشارة القانونية لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية: يوجد مشاركات قيمة جداً في الورشة المقامة لعدد من ضباط وزارة الداخلية فالخبرات الميدانية للمشاركين هي التي ستضفي قيمة مضافة لهذا الحوار البناء وما يجعل للجنة الدولية للصليب الأحمر دور فاعل في تقييم الاحتياجات على الأرض ومعرفة كيفية دعم الجهود الحكومية التي من شأنها أن توفر الرعاية الصحية للمواطنين.

من جهته أشار الدكتور ياسر كلزي ممثل وزارة الداخلية في اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي إلى أهمية ما تم طرحه من محاور مهمة في ختام الورشة، إذ تم إطلاع المشاركين على الممارسات والتطبيقات العملية لأجهزة إنفاذ القانون وخصوصاً من رجال الشرطة، وتم التطرق لعدة أمور ترتبط بالوصول الآمن للخدمات الطبية خصوصاً في ظل فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها قطاعات العمل الشرطية.