رئيس الوزراء الأرميني يعلن نيته الاستقالة في نيسان المقبل

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم نيته الاستقالة في نيسان المقبل تمهيداً للانتخابات التشريعية المبكرة في حزيران.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن باشينيان قوله في تصريحات “سأستقيل في نيسان… لن أستقيل لمجرد الاستقالة بل لإجراء الانتخابات المبكرة” ، مضيفاً: وبعد الاستقالة سأواصل ممارسة مهام رئيس الوزراء.

وكان باشينيان أعلن الخميس الماضي أن انتخابات تشريعية مبكرة ستجرى في الـ 20 من حزيران المقبل وأشار حينها إلى أن الموعد تم تحديده بعد التباحث مع رئيس البلاد أرمين سركيسيان وزعيمي أبرز حزبين معارضين.