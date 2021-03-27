وضع حرج في فرنسا بسبب الموجة الثالثة لكورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيس أن البلاد تواجه وضعاً حرجاً بسبب استمرار انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقال كاستيس في تصريح نقلته فرانس برس: إن استمرار تفشي الفيروس في فرنسا وضع البلاد في موقف “حرج” للغاية.

وفرضت السلطات الفرنسية تدابير جديدة شملت منع التنقل لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من دون إذن ومغادرة المنطقة من دون سبب مقنع إضافة إلى إغلاق المحلات التجارية لفرض احترام الحظر المفروض على السفر والتنقل.

وقال مصدر مسؤول في الشرطة الفرنسية: إن الأخيرة نشرت عشرات فرق التفتيش في محطة مونبارناس الباريسية مقارنة بفريقين أو ثلاثة في الأوقات العادية مشيراً إلى أن الضوابط ستشدد في أوقات الذروة.

وصنفت ثلاث مقاطعات فرنسية إضافية هي رون وأوب ونيافر كـ “منطقة حمراء” منذ منتصف الليلة الماضية ما يعني أنها ستخضع للقيود الصحية السارية في 16 مقاطعة بما فيها باريس ومنطقتها، فضلاً على وجود 24 منطقة أخرى في حالة ترقب متزايدة.

ويسري حظر تجوال في بقية أنحاء البلاد من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً فيما أغلقت الحانات والمطاعم والأماكن الثقافية في كل المقاطعات إلا أن السلطات الفرنسية قررت إبقاء المدارس مفتوحة خلافاً للدول الأوروبية الأخرى بسبب خطر التسرب من المدرسة والمشكلات النفسية التي قد يتعرض لها التلاميذ في الحجر.

وسجلت فرنسا إجمالي إصابات بلغت أربعة ملايين و508 آلاف و575 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات لديها 94 ألفاً و465 حالة وفاة.

«سانا»