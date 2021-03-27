الصحة: 155 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 115 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 115 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 18356 شفيت منها 12257 وتوفيت 1227 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم السبت 27 آذار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

65 في دمشق

18 في ريف دمشق

18 في طرطوس

15 في حمص

14 في اللاذقية

12 في حلب

9 في القنيطرة

4 في حماة

= الشفاء:

18 في حلب

17 في دمشق

16 في اللاذقية

15 في ريف دمشق

14 في طرطوس

14 في حمص

8 في السويداء

8 في درعا

5 في حماة

= الوفاة:

4 في دمشق

2 في حلب

2 في حمص

2 في طرطوس

1 في اللاذقية