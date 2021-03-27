الجيش اليمني: لن نوقف عملياتنا إلا بعد إنهاء العدوان السعودي

دعا المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مجدداً الى ضرورة إنهاء العدوان السعودي على اليمنيين ورفع الحصار عنهم.

وقال سريع في تصريح اليوم نقله موقع «المسيرة نت»: إن عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية ضد قوى العدوان السعودي ومرتزقته تأتي في إطار الرد المشروع على جرائمها بحق اليمنيين ولن تتوقف إلا بإنهاء هذا العدوان ورفع الحصار عن اليمن وما نسمعه من ضجيج لن يجدي، معلناً أن العام السابع للعدوان سيشهد الإعلان عن منظومات صاروخية جديدة حيث تم تجريب بعض هذه المنظومات غير المعلن عنها في الداخل وفي عمق دول العدوان.

وأوضح سريع أن القوة الصاروخية اليمنية باتت تملك خبرات كبيرة ومتطورة وهي الآن تعكف على تطوير كل منظومة على حدة.

وشدد العميد سريع على أن الحصار الذي تفرضه قوى العدوان ومرتزقتها على اليمنيين عمل عسكري عدائي تتعامل معه القوات المسلحة على هذا الأساس، مشيراً الى أنه لا علاقة للحصار مطلقاً باستهداف القوات المسلحة بل باستهداف الشعب لإخضاعه كما هو حال الهجوم العسكري.

ووصف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الحصار المفروض من تحالف العدوان السعودي على اليمن بأنه “وسيلة من وسائل العدوان ولا يمكن تبريره بمزاعم منع وصول الأسلحة لأن هذه الأسلحة تصنع في الداخل” مؤكداً أن العمليات العسكرية للجيش اليمني تستهدف العدوان فقط سواء في البر أو البحر ولم تستهدف أي أهداف أخرى لافتاً الى عدم توقف صناعة الطائرات المسيرة بالمعنى التقليدي وتوافر عدة منظومات وفي كل منظومة عدة أجيال.

ويواصل النظام السعودي ومرتزقته عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية والاقتصادية لليمنيين إضافة الى كارثة إنسانية.

«سانا»