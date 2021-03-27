زاخاروفا تؤكد أهمية الإنجازين الروسيين الرياضي والعسكري

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أهمية الانجازين الروسيين الرياضي والعسكري اللذين تحققا في يوم واحد أمس.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن زاخاروفا قولها في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك: في يوم واحد ثلاث رياضيات روسيات يحققن انجازاً وثلاث غواصات نووية روسية تغزو الجليد وكل هذا لأول مرة وكل هذا بعد عام قلب حياة الكوكب بأكمله.

وأضافت زاخاروفا إنه وراء كل هذا الانجاز الهائل يقف الكثير من الناس وتذكروا هذا اليوم كلما سمعتم جزءاً آخر من البدع حول صلاحية العقوبات , هدفهم شيء واحد هو تعطيل تطورنا.

وكانت سيدات روسيا احتلت أمس منصة التتويج بكاملها في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد المقامة في العاصمة السويدية استوكهولم وهي المرة الأولى في تاريخ بطولات العالم التي تحتل فيها سيدات روسيا المراكز الثلاثة الأولى وتحتكر الميداليات الملونة جميعها الذهبية والفضية والبرونزية.

وفى اليوم ذاته ولأول مرة في التاريخ خرجت ثلاث غواصات نووية روسية من تحت جليد الشمال الذى تبلغ سماكته مترا ونصف المتر في وقت واحد وكانت متأهبة لتوجيه ضربة قاصمة للعدو المفترض.

«سانا»