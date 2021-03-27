إيران والصين توقعان وثيقة شاملة للتعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاماً

وقع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي في طهران اليوم وثيقة شاملة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين لمدة 25 عاماً.

وتم التوقيع عل الوثيقة بعد الجولة الأولى من المحادثات بين الوزيرين حيث بحثا التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان الوزيران ظريف ووانغ يي افتتحا في وقت سابق معرضاً لوثائق العلاقات الثنائية بمناسبة الذكرى الـ 50 لتأسيس العلاقات بين البلدين.

وزار الوزيران المعرض الذي أقيم في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية واطلعا على الوثائق المعروضة فيه.

«سانا»