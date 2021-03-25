طلبتنا في هنغاريا يطالبون بإنهاء الحصار المفروض على الشعب السوري

دعا الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع هنغاريا الاتحاد الأوروبي إلى رفع الحصار الجائر والإجراءات القسرية الأحادية التي يفرضها على الشعب السوري.

وقال الاتحاد في رسالة وجهها عبر ممثليه إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه “في ظل الحرب الإرهابية الظالمة المفروضة على الشعب السوري والتي دخلت عامها العاشر بما حملته من ويلات وقتل ودمار شمل جميع جوانب حياة أبناء هذا الشعب نرى أنه آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يمعن النظر من جديد في سياساته تجاه سورية”.

ودعت الرسالة الاتحاد الأوروبي إلى رفع الظلم عن الشعب السوري وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها فرض أجندات على سورية واحترام خيارات هذا الشعب في تقرير مستقبله دون أي إملاءات خارجية واحترام مبادئ الديمقراطية ودعمها وعدم محاربتها لتحقيق مكاسب سياسية.

كما طالبت الرسالة بالعمل الفوري على إنهاء الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري والذي كان له تأثير سلبي على جميع جوانب الحياة في سورية وخاصة المعيشية والصحية منها وتسبب في خلق المعاناة للملايين ولاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا حيث إنه وبسبب هذا الحصار الظالم أصبح الحصول على جميع الأدوات الطبية لمكافحة انتشار الوباء وعلاجه غير ممكن إضافة إلى تأثيره على قطاع الأمن الغذائي وقطاع الطاقة وتهديده لحق أبناء سورية في العيش الكريم.

ودعت الرسالة دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية والعمل على المشاركة الفعالة في إعادة إعمار سورية وتحقيق السلام بعيداً عن الغايات السياسية التي تسببت في معاناة الشعب السوري وبما يتوافق مع المبادئ الإنسانية لشعوب أوروبا.