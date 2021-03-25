بسعة 6 آلاف خط هاتف.. مقسما المليحة وحتيتة التركمان بالخدمة

ريف دمشق – تشرين

بعد إعادة صيانتهما وتأهيلهما وتزويدهما بالتقنيات والكوادر اللازمة، افتتح وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب ومحافظ ريف دمشق معتز أبو النصر جمران وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي رضوان مصطفى مقسمي الهاتف في ناحية المليحة وبلدية حتيتة التركمان على طريق مطار دمشق الدولي وسط احتفال شعبي ورسمي، وفي كلمة لوسائل الإعلام أكد وزير الاتصالات أن الأعمال مستمرة لإعادة صيانة وتأهيل وبناء المقاسم الهاتفية وتزويدها بالتقنيات اللازمة والحديثة بالرغم من كل ظروف الحرب والحصار الجائر على سورية، وسيتم خلال الفترة القريبة القادمة إعادة تأهيل وتحديث عدد كبير من المراكز الهاتفية والمرافق العامة التابعة للوزارة في جميع المحافظات السورية.

من جانبه قال محافظ ريف دمشق: إنه وبالرغم من كل الظروف الصعبة تمضي مؤسسات الدولة قدماً بعملية إعادة البناء والإعمار وتأهيل ما تم تدميره خلال الحرب الظالمة التي فرضت على السوريين من قبل أعدائهم كما أثنى على التعاون الكبير بين مجتمعنا المحلي والمؤسسات الحكومية بإعادة تأهيل وصيانة جميع المرافق العامة وهذا هو ديدن الشعب السوري ثقافة التشارك والتعاون والمحبة وأن سورية لن يعيد بناءها سوى أبنائها.

من جانبه أكد مدير الشركة السورية للاتصالات سيف الدين الحسن لـ«تشرين» أن مقسم المليحة أُعيدت صيانته مبدئياً بـ٤٠٠٠ خط و٢٠٠٠ خط لمقسم حتيتة التركمان، مشيراً إلى أن الوزارة والمؤسسة تمضيان قدماً في إعادة صيانة وتأهيل جميع المقاسم في المحافظات.