اعتقال إرهابية ألمانية انضمت إلى “داعش” مع زوجها وطفلها

أعلنت السلطات الألمانية اليوم اعتقال إرهابية انضمت إلى تنظيم (داعش) الإرهابي في سورية وذلك لحظة وصولها إلى مطار برلين.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الادعاء العام الألماني قوله في بيان: إن ستيفاني ايه والتي تحمل الجنسية الألمانية اعتقلت في مطار برلين بتهمة الارتباط بتنظيم (داعش) الإرهابي في سورية، موضحاً أنها سافرت إلى سورية عام 2016 للانضمام إلى زوجها الموجود ضمن صفوف التنظيم الإرهابي وانضمت إلى (داعش) بعد وصولها.

وأضاف البيان أن المتهمة قررت أن يتلقى ابنها الذي اصطحبته معها إلى سورية والذي كان عمره يقل عن 15 عاماً تدريبات على الأسلحة النارية في معسكر تدريب يديره التنظيم المتطرف وشارك في القتال مع (داعش) قبل أن يقتل في غارة جوية في آذار عام 2018 فيما تم إلقاء القبض على زوجها في وقت لاحق.

ووجه ممثلو الادعاء لها تهمة العضوية في منظمة إرهابية أجنبية وانتهاك واجباتها في الرعاية والمشاركة في جريمة حرب.

وتشير احصاءات الاستخبارات الألمانية إلى أن المئات غادروا بلادهم للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق في الوقت الذي تحاول فيه ألمانيا كغيرها من الدول الغربية درء خطر ارتداد الإرهاب إليها من العائدين إلى موطنهم الأصلي.