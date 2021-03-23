35 ألف مستفيد من قروض الوطنية للتمويل الأصغر

حسام قره باش

أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير منير هارون في تصريحه لـ( تشرين) أنه مع صدور القانون 8 لعام 2021 القاضي بإحداث مصارف التمويل الأصغر تحولت بموجبه المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير إلى مصرف الوطنية للتمويل الأصغر وأصبح يقدم خدماته المصرفية المتاحة وفق هذا القانون ما انعكس إيجابياً على الأشخاص الراغبين بالتمويل لإطلاق مشروعاتهم من أجل تحسين دخلهم عبر سلة من التسهيلات التي وفرها القانون من خلال منح إعفاء كامل من رسم الطابع و رسوم و مصاريف الرهن في الدوائر العقارية و جميع رسوم و مصاريف رهن المركبات و إعفاء كامل من ضريبة رؤوس الأموال المتداولة على مبلغ الودائع لغاية 2 مليون ليرة سورية.

و أشار إلى أن القانون 8 يخدم تحول الوطنية إلى مصرف و يساعدها في تقديم القروض بفوائد مخفضة و كذلك رفع سقف المبالغ إلى الحد المسموح به و تمكينه من تقديم تسهيلات كبيرة و عملية من أجل السداد ، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني و إطلاق منتجات و خدمات جديدة تتناسب مع احتياجات شرائح الفئات المستهدفة لدعم خططها في تنفيذ المشاريع الصغيرة التي تعد اليوم من أهم الوسائل و أقصر الطرق نحو التنمية المستدامة و تجعلها شريحة منتجة كونها تشكل أكبر شريحة في المجتمع و تجعلها أيضاً تمتلك أدوات عملها الخاصة و مصادر رزقها التي تكفيها.

و بيِّن هارون أنه تكريساً للهدف الإنساني و التنموي للمؤسسة و من أجل دعم الفئات محدودة الدخل قدمت قروضاً إلى حوالي 35 ألف مستفيد لأصحاب المهن و المشاريع الصغيرة مع التركيز على استهداف المناطق الريفية و النائية التي باتت تمثل اليوم أكثر جهة بحاجة إلى الدعم و التمويل مع الانتشار الجغرافي لفروع المؤسسة في أغلب المحافظات والمدن.

و لفت هارون إلى أنه منذ طرح القرض الفوري الذي جاء استجابة من المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير للأوضاع الاقتصادية الصعبة و الذي جرى تخصيصه للتمويل السريع لتلبية أي أمر طارئ أو حالة مستعجلة يبدأ من 250 ألف ليرة و لغاية مليون ليرة سورية يعطى لموظفي القطاع العام و الخاص و أصحاب المهن بلا استثناء .

و رأى أنه بسبب الإقبال الشديد و حالة الازدحام من قبل الراغبين في الحصول على القرض و لحسن سير المعاملات أصبح بالإمكان طلب القرض إلكترونياً عبر تطبيق ( الوطنية موبايل) مؤكداً أن المؤسسة تلقت عبر هذا التطبيق أكثر من 600 طلب للحصول على القرض الفوري خلال الساعات 24 الأولى لبدء التسجيل عبر التطبيق و أنها منحت خلال أسبوعين قروضاً فورية بقيمة 190 مليون ليرة سورية .