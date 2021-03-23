مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار لمساءلة الاحتلال عن جرائمه في فلسطين

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأغلبية أعضائه اليوم قراراً قدمته دولة فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة وخاصة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

وأوردت وكالة «وفا» أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أوضح أن 32 دولة صوتت لصالح قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها وإحقاق العدالة وامتنعت 6 دول واعترضت 6 دول ضد القرار.

وشكر المالكي الدول التي صوتت لمصلحة القرار واتساقها مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي في حماية حقوق الإنسان وواجب الدول ومسؤولياتها في ضمان مساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وإحقاق العدالة والانصاف لضحاياه وعائلاتهم، مبيناً أن الدول التي لم تدعم القرار لا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجعها وتقف في مواجهة العدالة وعلى الجانب الخطأ من التاريخ.

وأكد المالكي أن الجهود الفلسطينية مستمرة حتى تتم مساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال والعودة مشدداً على أن محاولات حماية مجرمي الحرب الإسرائيليين هي إخلال بمنظومة العدالة الدولية وتمنح «إسرائيل» الحصانة والإفلات من العقاب.