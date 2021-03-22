مقتل جميع أفراد عائلة أحد مرتزقة الاحتلال التركي في ريف الحسكة

قتل سبعة أشخاص بينهم أطفال من جراء انفجار مستودع ذخيرة في منزل أحد مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي.

وبيّنت مصادر محلية لـ «سانا» أن انفجار مستودع للذخيرة مخبأة في منزل أحد مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين، أدى إلى مقتل كامل أفراد عائلة الإرهابي والمكونة من سبعة أشخاص بينهم أربعة اطفال.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار وقع أثناء قيام 3 من الإرهابيين بتفقد ومعاينة الذخائر المخزنة في المنزل، ما أدى إلى انفجار قنبلة وامتداد النيران إلى أرجاء المستودع وانفجاره كاملاً.