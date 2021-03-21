محليات

تأمين مياه الشرب لتجمع شبعا

القنيطرة - ممدوح عوض

قامت مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في ريف دمشق بمد وصلات بلاستيكية ووضع سكر ضمن الشوارع والحارات التي لا تصلها مياه الشرب ضمن تجمع شبعا لأبناء القنيطرة.
وذكر رئيس المجلس البلدي في تجمع شبعا محمد بكار أن المؤسسة بربط الشبكة الفرعية والوصلات الجديدة بالشبكة الرئيسية من أجل تأمين مياه الشرب لبعض الحارات التي لم تصلها المياه لتخديم المواطنين، وتضمن مشروع ربط الشبكة بتخديم 80 منزلاً والعمل مستمر لتأمين المنازل التي لا تصلها مياه الشرب نتيجة قدم شبكة المياه وتلفها وتبديل بعض وصلات الشبكة ورفع التلوث عن الشبكة المهترئة ومعالجتها فوراً .

قد يعجبك ايضا
أحوال الناس

ارتفاع أسعار هدايا عيد الأم

محليات

تبديل أسطوانة الغاز بـ 4500 ليرة في دير الزور

مجتمع

التوجهات الإدارية في منظومة الصحافة الرقمية

أحوال الناس

طرطوس.. التحضير لطرح مواقع للسياحة الشعبية