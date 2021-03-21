تأمين مياه الشرب لتجمع شبعا

القنيطرة - ممدوح عوض

قامت مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في ريف دمشق بمد وصلات بلاستيكية ووضع سكر ضمن الشوارع والحارات التي لا تصلها مياه الشرب ضمن تجمع شبعا لأبناء القنيطرة.

وذكر رئيس المجلس البلدي في تجمع شبعا محمد بكار أن المؤسسة بربط الشبكة الفرعية والوصلات الجديدة بالشبكة الرئيسية من أجل تأمين مياه الشرب لبعض الحارات التي لم تصلها المياه لتخديم المواطنين، وتضمن مشروع ربط الشبكة بتخديم 80 منزلاً والعمل مستمر لتأمين المنازل التي لا تصلها مياه الشرب نتيجة قدم شبكة المياه وتلفها وتبديل بعض وصلات الشبكة ورفع التلوث عن الشبكة المهترئة ومعالجتها فوراً .