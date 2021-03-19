مد قميص إسفلتي لعدد من الشوارع في دمشق

نفذت ورشات مديرية الصيانة في محافظة دمشق أعمال تزفيت لعدد من الشوارع في المدينة وأحيائها ضمن خطتها للنهوض بالواقع الخدمي وتحسين واقع الطرقات.

وقامت الورشات بمد قميص إسفلتي للطريق الممتد من ساحة الأمويين باتجاه ساحة الجمارك بعد أن تم قشطه سابقاً وفق ما بين مدير الصيانة في المحافظة المهندس اسماعيل قطيفاني في تصريح لمندوب سانا مشيراً إلى أن كمية الإسفلت المستخدمة قدرت بـ 390 طناً وستتم لاحقاً أعمال التزفيت من ساحة الجمارك حتى دوار كفرسوسة.

ولفت قطيفاني إلى أن الورشات نفذت أيضاً أعمال تجديد ومد قميص إسفلتي في حارة الشرطة بحي الزهور وشارع فرعي بمنطقة خالد بن الوليد والشارع جانب مقاسم المحافظة بالمزة.

“سانا”