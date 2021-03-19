ليومين .. قطع المياه عن أحياء في اللاذقية

اللاذقية - باسمة اسماعيل

نتيجة حصول أعطال طارئة على خط الجر الثاني في موقعي القبو (مفرق الشقيفات) وبستان الباشا بريف اللاذقية، ذكر المهندس مضر منصورة المدير العام لمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية لـ(تشرين) أن المؤسسة ستقوم بإصلاح الأعطال المذكورة غداً السبت، وسيتم قطع المياه منذ الساعة الواحدة صباحاً ولمدة (٤٨) ساعة.

وبيّن منصورة أن خط الجر الثاني من أقدم خطوط الجر التي تغذي مدينة اللاذقية بالمياه، لذلك تعتبر كل الأعطال التي تحدث على هذا الخط أعطالاً طبيعية، ومباشرة تقوم ورشات الصيانة بالعمل على إصلاح الخط وفي وقت قياسي، مضيفاً: كما ستقوم مؤسسة المياه بتحويل المياه إلى خط الجر البديل والذي يغذي مدينة اللاذقية، ما يؤدي إلى تقليل تأثير القطع عن أحياء مدينة اللاذقية، وسيعود ضخ المياه فور الانتهاء من عملية الصيانة.

وأشار منصورة إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على وصل خط الجر البديل بخزانات التوازن في قرفيص ليتم وضعه في الخدمه قريباً، مبيناً أن المناطق المتأثرة بالقطع هي: الصليبة و مشروع الصليبة، الزراعة والبعث و الأوقاف، الطابيات، العنابة و شارع القوتلي، شارع بغداد و شارع بور سعيد، الكورنيش الجنوبي، مشروع شريتح، المشاحير التحتانية، شارع الجمهورية، المشروع الخامس، حارة علي جمال، قنينص، مشروع الزين، حي السجن، حي الفاروس، مشروع الريجي، المارتقلا، و بشكل جزئي عن العوينة و المشروع الأول و الثاني ومشروع (ب ) والمشروع السابع والأميركان، إضافة إلى جزء من قرى الشريط الساحلي، منطقة حميميم، بستان الباشا ، المطار ، غنيري.

وأكد منصورة أن ضخ المياه سيعود إلى الأحياء المذكورة فور الانتهاء من إصلاح الأعطال.