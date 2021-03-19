لافروف: موسكو جاهزة للتطور الصعب في العلاقات الروسية- الأمريكية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن بلاده جاهزة للتطور الصعب في العلاقات الروسية الأمريكية.

وقال لافروف في كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال جلسة مجلس الأمناء لصندوق غورتشاكوف الروسي نقلتها وكالة «نوفوستي» : “الوضع في العلاقات مع واشنطن صعب حقاً لكننا جاهزون لمثل هذا التطور للأحداث”، مذكراً بالموقف المعلن سابقاً ومفاده “أن روسيا جاهزة للتعاون مع الولايات المتحدة فقط في المجالات المهمة بالنسبة لروسيا وفقط بشروط مفيدة لها”.

وكان بايدن اتهم بوتين في مقابلة تلفزيونية بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لمصلحة دونالد ترامب وأجاب بـ “نعم” عن سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن بوتين “قاتل”.

وشدد لافروف على ازدياد دور الاتصالات الدولية على مستوى المجتمعات المدنية في الظروف الحالية وعبر عن اعتقاده بأنه ظهر في “ترسانة الزعماء الأوروبيين” ظاهرة جديدة وصفها بأنها “الدبلوماسية المزيفة” التي تنحصر في رفض كل وجهة نظر بديلة.

وقال: “من أجل الحفاظ على مواقعهم الجيوسياسية يستخدم زملاؤنا الغربيون بنشاط مجموعة واسعة من الأدوات غير الشرعية ابتداء من الضغط باستخدام القوة إلى العقوبات أحادية الجانب” مضيفا: “نشهد حالياً توسعاً باستخدام اختراع خرافات مختلفة وتوجيه اتهامات يرفضون بغطرسة تقديم أي أدلة على صحتها”.

وأشار لافروف إلى أنه يتم استبدال السياسة الحقيقية ذات المعنى بتهديدات لمعاقبة كل من يقف موقفاً مختلفاً في الشؤون الخارجية والداخلية على حد سواء.

«سانا»